Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу

Окупанти бояться партизанів на захоплених територіях

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

А на тимчасово окупованій території Херсонщини, зокрема у Горностаївці, відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України.

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Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні сили України.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

Повідомлялося, що 1 травня українські захисники вразили місця базування військ противника у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

1 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляли, що спрацювали системи протиповітряної оборони.