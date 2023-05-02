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Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилюють поліцейський режим на Запоріжжі: деталі від Генштабу
Загарбники посилюють заходи щодо виявлення нелояльного населення
фото з відкритих джерел

Окупанти бояться партизанів на захоплених територіях

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

А на тимчасово окупованій території Херсонщини, зокрема у Горностаївці, відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України.

Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні сили України.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

Повідомлялося, що 1 травня українські захисники вразили місця базування військ противника у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

1 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляли, що спрацювали системи протиповітряної оборони. 

Теги: окупанти росія війна Запорізька область Херсонщина

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