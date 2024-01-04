Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки

На одному з промислових об’єктів внаслідок ракетної атаки є травмовані та один загиблий

Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики

Внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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«Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий. Деталі згодом», – поінформував він.

Відомо, що повітряна тривога в регіоні тривала з 09:37 до 10:10. За інформацією Повітряних сил, на Кропивницький прямувала ракета.

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За інформацією «Суспільного», після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.

Своєю чергою підприємство «Дніпро-Кіровоград» повідомило про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції «Зона 2б», Зона 1. На місце виїхали працівники підприємства.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня під час повітряної тривоги у Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух.