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Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки
На одному з промислових об’єктів внаслідок ракетної атаки є травмовані та один загиблий
фото ілюстративне

Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики

Внаслідок ворожої атаки по Кропивницькому на одному із промислових об’єктів загинула людина, є травмовані. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий. Деталі згодом», – поінформував він.

Відомо, що повітряна тривога в регіоні тривала з 09:37 до 10:10. За інформацією Повітряних сил, на Кропивницький прямувала ракета. 

За інформацією «Суспільного», після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данильченко заявила, що інформації про аварійні відключення немає. За її словами, електропостачання могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.

Своєю чергою підприємство «Дніпро-Кіровоград» повідомило про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції «Зона 2б», Зона 1. На місце виїхали працівники підприємства. 

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня під час повітряної тривоги у Кропивницькому на Кіровоградщині пролунав вибух.

Теги: Кропивницкий обстріл ракета війна

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