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Зеленський привітав морських піхотинців зі святом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський привітав морських піхотинців зі святом
Морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції пращурів та героїчно обороняють Україну
фото: Facebook/Генштаб

За словами президента, морпіхи на полі бою завжди показують відмінні результати

Українські морські піхотинці своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

Президент привітав морпіхів з професійним святом та подякував за захист України від російських загарбників.

Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині – усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам – кожному підрозділу! І завжди шануємо наших полеглих воїнів – усіх, хто віддав своє життя в бою заради життя України.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Він був започаткований у 2014 році. Проте до 2017-го святкували 16 листопада. Чинну дату святкування 23 травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України». Таким чином цього дня була закладена основа сучасної морської піхоти. Морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції пращурів і сьогодні героїчно обороняють Україну від російських окупантів.

Примітно, що на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвовією. Гаслом морської піхоти є «Вірний завжди», що означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

До слова, командир 37 окремої бригади морської піхоти Сергій Шаталов розповів про три найбільші проблеми у війську. «Перше – це особовий склад, його відсутність. Друге – дрони, хоча вже краще стало із забезпеченням. Була досить класна система – «Армія дронів», яка забезпечувала найбільш ефективні бригади певними дронами. Вона зараз застопилася. Третє – це якість підготовки особового складу», – пояснив офіцер.

Як відомо, сьогодні в Україні також відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України. Ідея свята виникла у середовищі українських націоналістів. Уперше офіційно воно було запроваджене постановою ІІ Великого збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові: «Обов’язуючі організаційні свята є: свято соборності 22 січня, свято Героїв революції дня 23-го травня і День боротьби 31 серпня».

Дата 23 травня була обрана не випадково. У травні за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23-го та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра.

Після 1991 року свято стало набувати популярності, особливо на заході України. У 2014 році масштабні відзначення Дня Героїв відбулися у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

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Теги: Володимир Зеленський

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