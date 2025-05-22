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Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна готує саміт з країнами Південно-Східної Європи: Зеленський розповів деталі
Президент наголосив, що Україна працюватиме з країнами Південно-Східної Європи для ще більшої ефективності
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Минулого року саміт «Україна – Південно-Східна Європа» відбувся втретє

Президент Володимир Зеленський провів розмови з лідерами Греції, Північної Македонії, Молдови та Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

Так, під час розмови з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом йшлося про тиск на Росію і продовження підтримки України. Як зазначив глава держави, Греція поділяє позицію України й сприятиме посиленню тиску на Росію. «Запросив узяти участь в саміті «Україна – Південно-Східна Європа». Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую», – наголосив Зеленський.

Український лідер також повідомив про розмову з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою, зокрема, про координацію кроків на шляху до членства в Євросоюзі. «У нас є хороший формат співпраці Україна – Південно-Східна Європа, і ми продовжуємо працювати разом для ще більшої ефективності. Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті», – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський і глава Молдови Мая Санду обговорили розвиток співпраці між Україною та Молдовою і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх форматів. Глава нашої держави запросив президентку Молдови взяти участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», вона підтвердила свою участь.

З президентом Сербії Александром Вучичем президент України обговорив європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю. «Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті», – пояснив він.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року в Хорватії втретє відбувся саміт «Україна – Південно-Східна Європа» за участі президента Володимира Зеленського. На ньому було ухвалено Дубровницьку декларацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. За словами Зеленського, європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому «надзвичайно важливому» тиску на Росію для припинення війни.

До слова, Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну. За словами президента, домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині».

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Теги: саміт Сербія Володимир Зеленський Майя Санду

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