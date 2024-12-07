Президент Південної Кореї виступив із заявою щодо воєнного стану

Юн Сок Йоль пообіцяв передати повноваження стосовно всіх рішень своїй Партії народної влади, щоб стабілізувати ситуацію в країні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку. Про це він заявив у суботу в телезверненні за кілька годин до голосування в парламенті за його імпічмент, передає Yonhap News.

«Я щиро шкодую і прошу вибачення в людей, які, напевно, були дуже здивовані», – виголосив Юн.

Він пояснив, що запровадив воєнний стан через «відчай». Водночас президент визнав, що таке раптове рішення викликало в людей «занепокоєння й незручності».

«Я не уникатиму юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з оголошенням воєнного стану», – запевнив лідер Південної Кореї.

Юн пообіцяв передати повноваження стосовно всіх рішень своїй Партії народної влади, щоб стабілізувати ситуацію в країні.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Голосування про дострокове припинення повноважень південнокорейського президента має відбутися у Національних зборах 7 грудня. Згодом парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.