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У Південній Кореї скасовано воєнний стан

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Південній Кореї скасовано воєнний стан
Південнокорейські військовослужбовці, що були залучені до забезпечення режиму воєнного стану, повернулися до місць постійної дислокації
фото: EPA/UPG

Від моменту оголошення в країні воєнного стану пройшло трохи більше шести годин

Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Раніше таке рішення вимагали ухвалити Національні збори (парламент). Про це йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Південної Кореї, передає Yonhap.

«Пропозиція про скасування воєнного стану була схвалена на засіданні Кабінету міністрів о 4:30 (за південнокорейським часом – ред.)», – сказано в повідомленні канцелярії.

У засіданні Кабміну брав участь і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який раніше підписав указ про воєнний стан. Він прийняв «план скасування воєнного стану», який вимагали Національні збори.

Таким чином, з моменту оголошення в країні воєнного стану пройшло трохи більше шести годин.

Південнокорейські військовослужбовці, що були залучені до забезпечення режиму воєнного стану, повернулися до місць постійної дислокації.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». «Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Південнокорейські силовики отримали ордер на арешт лідерів опозиційних Демократичної партії Лі Чже Мьона та партії «Сила народу» Хан Дон Хуна.

Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Лідер опозиційної партії «Сила народу» Хан Дон Хун назвав введення воєнного стану «неправильним». За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру». «Танки, бронетранспортери, солдати з пістолетами і ножами правитимуть країною. Економіка Республіки Корея завалиться безповоротно. Мої співгромадяни, будь ласка, приходьте в Національні збори», – заявив лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Теги: Кабмін Південна Корея воєнний стан уряд

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