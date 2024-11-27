Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї – Yonhap

Візит Умєрова відбувається приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з Юном президент України Володимир Зеленський оголосив про плани Києва направити до Сеула делегацію

Українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги, зокрема протиповітряних ракет та артилерійських установок

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї. Про це пише Yonhap.

Планується, що 27 листопада Умєров зустрінеться президентом Південної Кореї Юн Сок Йольем, після переговорів із яким українська делегація також проведе переговори з корейським міністром оборони Кім Йон Хьоном.

Очікується, що під час зустрічей Умєров поділиться українськими розвідданими про північнокорейські війська в Росії та намагатиметься заручитися підтримкою Південної Кореї військових зусиль України.

Уряд Південної Кореї поки не підтвердив візит делегації. Представник канцелярії президента та речник міністерства оборони відмовилися коментувати це питання під час брифінгу у вівторок.

Натомість напередодні гонконзьке видання South China Morning Post, із посиланням на поінформовані джерела, повідомило, що українська делегація звернеться до керівництва Південної Кореї з проханням про надання військової допомоги та має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки.

Візит Умєрова відбувається приблизно через місяць після того, як під час телефонної розмови з Юном президент України Володимир Зеленський оголосив про плани Києва направити до Сеула делегацію.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова. Проєкт постанови №12249 зареєстровано у вівторок, 26 листопада. Його ініціатор – народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

До слова, Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.