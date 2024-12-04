Опозиція Південної Кореї розпочала процедуру імпічменту президента

Голосування пропозиції імпічменту президента Південної Кореї має відбутися протягом 24-72 годин після розгляду на пленарному засіданні

Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля о 14:43 за місцевим часом. Про це повідомило агентство Yonhap.

Голосування щодо пропозиції, відповідно до норм, має відбутися протягом 24-72 годин після розгляду на пленарному засіданні, яке очікується в ніч на 5 грудня за місцевим часом. оголосити імпічмент президенту підтримав 191 депутат.

У Національних зборах (парламенті Південної Кореї – «Главком» ) 300 місць, 108 із них контролює президентська партія «Громадянська сила». Для імпічменту потрібні дві третини голосів депутатів. Якщо ініціатива отримає необхідну кількість голосів, питання буде передано на розгляд Конституційному Суду. Шість із дев'яти суддів мають підтримати усунення Юн Сок Йоля від влади. На час розгляду справи у Конституційному суді повноваження президента буде зупинено. Його обов'язки виконуватиме прем’єр-міністр.

Раніше за відміну військового стану проголосували 190 депутатів парламенту, зокрема представники президентської партії «Громадянська сила», зазначає Yonhap.

Опозиційні партії Республіки Корея домовилися подати пропозицію про імпічмент президента о 14:40 за місцевим часом сьогодні, 4 грудня. Про це повідомило агентство Yonhap, проте воно поки що не уточнює, чи була пропозиція вже представлена.

Голосування за пропозицією відповідно до норм має відбутися протягом 24-72 годин. Це означає, що голосування відбудеться 6 чи 7 грудня.

Раніше стало відомо, що південнокорейська опозиція готується звинуватити президента у держзраді.