Сеул потерпає від найсильнішого снігопаду за останнє століття

Тайські туристи в традиційному корейсському одязі фотографуються серед снігу в палаці Кьонбоккун у Сеулі

Перший день снігопаду у Сеулі цього сезону став найсильнішим за всю історію спостережень

На Сеул обрушився найсильніший снігопад за історію спостережень. За даними метеоагентства Південної Кореї, вранці 27 листопада у місті випало 16.5 см снігу. Це перевищило попередній максимум листопада 1972 року, коли висота снігового покриву досягала 12.4 см. Про це пише The Guardian.

Снігопад розпочався у вівторок увечері та став першим у зимовому сезоні 2024 року. У Корейській метеорологічній адміністрації уточнили, що він став найсильнішим за історію спостережень, які ведуться з 1907 року.

Сніг заблокував велосипеді у Сеулі

Сильні опади зафіксовані не лише у столиці, а й у центральних, східних та південно-західних регіонах країни. У деяких районах висота снігового покриву досягла 23 см.

Негода порушила роботу транспорту. В аеропортах країни було скасовано 220 авіарейсів. Також було припинено рух близько 90 поромів. На дорогах утворилися затори, особливо в Сеулі. На одній із гілок столичного метро відбулася дев'ятихвилинна затримка поїзда.

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль наказав підключити всі ресурси, щоб упоратися з наслідками снігопаду. Він доручив міністерствам безпеки та транспорту мобілізувати персонал та обладнання, а також своєчасно інформувати громадян про дорожню ситуацію та погодні умови.

За прогнозами метеорологів, снігопад триватиме до четверга, 28 листопада. Влада наполегливо рекомендує мешканцям бути обережнішими на дорогах.

Раніше стало відомо, що у столиці Південної Кореї – Сеулі, та навколишніх регіонах у листопаді стався найсильніший снігопад. Троє людей постраждали через обвал снігової огорожі на будівельному майданчику.