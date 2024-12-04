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Південнокорейська валюта різко впала на тлі складної ситуації у країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Південнокорейська валюта різко впала на тлі складної ситуації у країні
Південнокорейська вона опустилася до дворічного мінімуму
фото із відкритих джерел

Курс південнокорейської валюти різко впав на тлі введення, а потім скасування військового стану

Валюта Південної Кореї вона різко впала по відношенню до долара після введення президентом країни Юн Сок Йолем надзвичайного військового стану. Про це повідомляє Yonhap.

Станом на ранок 4 грудня курс складає 1414 вони за долар. Зазначається, що це найнижчий рівень за останні два роки. Крім того, більш ніж на 5% впала ціна паперів індексного фонду iShares MSCI South Korea ETF, що спеціалізується на інвестиціях у південнокорейський фондовий ринок.

Як пише Bloomberg, це стало найбільшим падінням для вони з часів світової финансової кризи 2008-го. Експерти сподіваються що після скасування військового часу валюта знову відновить свої позиції.

Раніше повідомлялося, що Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні військового стану, аби підтримати конституційний порядок. Глава держави у ніч проти 3 грудня провів екстрену нараду у своєму офісі. Після цього він заявив про загрозу паралічу влади через спроби проведення проти нього процедури імпічменту.

Пізніше південнокорейський парламент проголосував за скасування військового стану. За це висловились усі 190 присутніх депутатів. Після процедури парламентарі ухвалили відповідну резолюцію. 

До слова, опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження військового стану у країні, у державній зраді і запустити процедуру імпічменту. 

«Главком» розбирався, що відбувається у Південній Кореї та чому сумка Dior спровокувала воєнний стан. 

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Теги: економіка Південна Корея ринок парламент валюта

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