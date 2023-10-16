Байден назвав цілі свого другого президентського строку

Байден планує бути переобраним на другий строк

Джо Байден: «Світ перебуває в переломній точці»





Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу CBS пофантазував про цілі можливого другого терміну: врегулювання конфлікту на Близькому Сході та придушення російського керівництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Послухайте, коли я висувався, сказав: «Світ перебуває в переломній точці», – сказав Байден. Він підкреслив, що на тлі останніх світових криз і проблем у США, які залишаються без палати представників, що функціонує, не змінив рішення балотуватися знову.

Як заявив американський лідер, «світ змінюється». «Але ми маємо можливість зробити… Уявіть, якби ми змогли досягти успіху в мирному врегулюванні на Близькому Сході. Я думаю, ми зможемо це зробити», – додав Байден.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Як зазначається, під час розмови з Нетаньягу, Байден наголосив на незмінній підтримці Ізраїлю з боку США. Він також поінформував ізраїльського прем’єра про військову підтримку США і повторив своє застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт.

Сторони обговорили координацію США з ООН, Єгиптом, Йорданією, Ізраїлем та іншими країнами регіону, щоб забезпечити невинним цивільним особам доступ до води, їжі та медичної допомоги. Президент Байден підтвердив свою підтримку всіх зусиль із захисту цивільних осіб.