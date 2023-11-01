Польща хоче викликати на військові збори 200 тисяч резервістів

Тривалість військових навчань резервістів у Польщі буде залежити від мети підготовки

У Польщі наступного року може бути призвано на військові збори до 200 тис осіб – резервістів та осіб, які є корисними для армії. Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

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Кількість осіб, які мають проходити військові збори, щорічно визначається постановою Ради міністрів, сказала виданню представниця Центрального військкомату підполковник Юстина Балик. «У цій постанові на 2024 рік у рамках військових навчань планується призвати до 200 тис осіб», – зазначила Балик.

Тривалість військових навчань резервістів залежить від досягнення поставленої мети підготовки, додала підполковник. У середньому це більше семи днів. Однак рішення у цьому випадку приймають командири військових частин, сказала Балик.

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Резервісти будуть покликані на навчання відповідно до їх військових спеціальностей. Крім того, можуть залучити осіб із кваліфікацією та навичками, корисними для Збройних сил Польщі, зокрема IT-фахівців, лікарів, ветеринарів, водіїв категорій C та D.

«Для цих людей бажано проводити на військові навчання у вихідні. Також військові збори можуть бути призвані також особи без військової підготовки, які мають спеціальні кваліфікації та навички, корисні у Збройних Силах Польщі. Таких людей буде не більше 3 тис», – повідомила підполковник.

За призовом резервісти повинні з’явитися до Центру комплектування, а після отримання направлення – до конкретної військової частини. Особи, які не можуть цього зробити за станом здоров’я, будуть направлені до районних медичних комісій.

Як пише видання Rzeczpospolita, на навчання частіше викликали військовослужбовців запасу з типовими бойовими спеціальностями, наприклад, оператори кулеметників, гранатометників, оператори бойової техніки та засобів зв’язку. Вік військовослужбовців запасу, призваних яких можна викликати на збори, регулюється законодавством. Так для рядових вік до 55 років, а для старшин та офіцерів – до 63 років.

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Нагадаємо, у жовтні-листопаді цього року Збройні сили Польщі проведуть військові навчання Zubr-23 біля кордону з Росією та Білоруссю. Метою навчань є зміцнення співпраці польських військових місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів.

Зазначається, що навчання відбуватимуться на території Підляського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. На цих територіях під час навчань переміщатимуться військовослужбовці та техніка, також у деяких місцях буде обладнано вогневі точки. Також у співпраці з місцевими службами військові проведуть перевірку систем оповіщення. Збройні сили Польщі під час навчань підтримуватимуть поліція і пожежна служба країни.

До слова, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, повідомляє Polskie Radio.

За словами Качинського, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною. «Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія», – розповів він. Качинський також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.