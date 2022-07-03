Протести в Узбекистані. Влада повідомила про перші жертви

Точну кількість жертв та постраждалих під час протестів в Узбекистані не вказують

У результаті протестів в автономній республіці Каракалпакстан (Узбекистан) є жертви серед мирних громадян та правоохоронців. Про це повідомив президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Точну кількість жертв та постраждалих він не назвав, повідомляє Радіо Свобода.

«На жаль, є жертви серед мирних жителів та співробітників правоохоронних органів», – цитує Мірзійоєва його пресслужба.

Президент Узбекистану заявив, що протестувальники здійснили «деструктивні дії» в Нукусі, обласному центрі, кидаючи каміння, розпалюючи багаття та «нападаючи» на співробітників правоохоронних органів.

Агентство Reuters процитувало Пулата Ахунова, опозиційного політика у вигнанні, який сказав, що його контакти з місцевими джерелами та відеодокази свідчать про щонайменше 5 загиблих. За його даними, їх може бути десятки.

Точну інформацію з регіону отримати складно. Місцеві жителі повідомляють, що послуги інтернету та телефонного зв’язку обмежені.

Протести у Каракалпакстані спалахнули після рішення влади внести поправки до Конституції країни.

Соцмережі публікують моторошні відео, на яких видно, що вулиці залиті кров’ю протестувальників.

Узбекистан хоче назавжди закріпити за собою автономну Республіку Каракалпакстан, заборонивши цій автономії вихід зі складу країни, як це зробила після анексії Криму Російська Федерація.

Таким чином, із конституції пропонується прибрати згадку про суверенітет Каракалпакстану. Також у новій редакції основного закону немає твердження, що «суверенітет Республіки Каракалпакстан охороняється Республікою Узбекистан».

Нагадаємо, що президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв завдяки змінам до Конституції може «обнулитися» за путінським зразком, отримавши право балотуватися на два наступні терміни, на які, згідно чинного законодавства, він уже не мав права.

Додамо, що конституція федеративної Росії, на яку рівняється у інших змінах Узбекистан, не допускає виходу суб'єктів федерації зі складу РФ. У статті 65-й чинного основного закону Російської Федерації йдеться лише про прийняття нових суб'єктів, а про можливість виходу не згадується.



