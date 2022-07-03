Лукашенко анонсував нову «сутичку» за переділ світу

Лукашенко традиційно звинуватив Захід в бажанні «домінувати у світі»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко «прогнозує», що наступна сутичка в боротьбі за переділ світу відбудеться в Центральній Азії.

Лукашенко традиційно звинуватив Захід в бажанні «домінувати у світі» і бомбити тих, хто «підняв голову».

«Причина в зародженні нових відносин у світі, багатополярності. Сьогодні йде боротьба не тільки за наш пострадянський простір, його європейську частину, сьогодні розгорнулася боротьба за Середню Азію, де і наші колишні радянські республіки», – заявив він.

Він вказав, що після масових протестів у Казахстані на початку поточного року говорив про небезпеку дестабілізації ситуації в Узбекистані.

«Узбекистан почали качати. І сьогодні вже заявляють, що там іноземці доклали руку. Не підуть вони і від Казахстану. Там складна ситуація», – продовжив він.

Він також висловив думку, що Центральна Азія опинилася «між двох вогнів».

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки щодо можливого наступу Білорусі на північні регіони України.

Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.