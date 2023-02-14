Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні

228 мотострілецький полк навесні чинив звірства на Чернігівщині, зокрема утримував в жахливих умовах 366 людей у Ягідному

Президент Росії Володимир Путін присвоїв 228 мотострілецькому Ленінградсько-Павлівському червонопрапорному полку почесне найменування «гвардійський». Указ Путіна опубліковано 14 лютого на офіційному порталі правової інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з документом, почесне найменування присвоєно «за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом полку в бойових умовах захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів». Не дивно, адже у своїй людожерській армії Путін нагороджує лише найжорстокіших катів та вбивць.

Зазначається, що російські військові з 228 мотострілецького, вже «гвардійського», полку, що базується у Єкатеринбурзі, причетні до воєнного злочину у Ягідному Чернігівської області, де в підвалі утримували 366 людей. Про це ідеться у документальному фільмі «Щоденник вцілілої» журналістів редакції розслідувань Суспільного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що російські військові у шкільному підвалі у Ягідному утримували 366 людей, включно з 67 дітьми. У тісному підвальному приміщенні без нормального доступу до їжі, свіжого повітря, води та навіть туалету люди провели 28 днів. Десятеро жителів Ягідного, не отримавши вчасно медичної допомоги, померли.

Жителів села російські військові використовували як «живий щит». Насильне утримування цивільних у підвалі, про яких було відомо українським військовим, дозволило росіянам використовувати шкільне приміщення як штаб практично до кінця окупації Чернігівщини. Ягідне російські війська покинули 30 березня.