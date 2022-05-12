Греція дозволить США ще п'ять років розміщувати військові бази на своїй території

США розмістили три бази в материковій частині країни й ще одну – на Криті

Влада Греції вирішила одразу на п'ять років продовжити угоду зі США щодо збереження їхніх військових баз на своїй території

Уряд Греції вирішив продовжити ще на п'ять років угоду зі США про збереження на території країни американських військових баз. Про це повідомляє АР.

Чиновники в Афінах вважають, що зміцнення зв'язків усередині НАТО сприятиме стабільності у регіоні. Очікується, що парламент Греції ратифікує цю угоду 12 травня. Представляючи це рішення депутатам, міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас заявив, що двосторонні угоди є вкрай важливими для оборонної стратегії країни. Він зазначив, що Греція не може собі дозволити розкіш бути безтурботною.

«Хотів би я, щоб у питаннях державної безпеки ми були Люксембургом. Але, на жаль», – зазначив міністр».

Проти продовження угоди на п'ять років виступають комуністи, які вважають бази США загрозою мирному життю, а також ліва партія «СІРІЗА», яка вважає, що угода не дає достатніх гарантій безпеки Афінам.

У Греції США розмістили три бази в материковій частині країни й ще одну – базу ВМС – на Криті. До цього Афіни щороку продовжували дію угоди, але цього разу вирішили продовжити її одразу на п'ять років.

Нагадаємо, що США зможуть продати Туреччині передове озброєння у виді керованих ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam, радарів, а також електроніку для модернізації турецьких винищувачів F-16.