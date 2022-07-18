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    Політика

    Катастрофа Ан-12: Греція подала скарги Сербії та Україні

    Літак з українським екіпажем перевозив боєприпаси - Катастрофа Ан-12: Греція подала скарги Сербії та Україні
    Літак з українським екіпажем перевозив боєприпаси
    фото з відкритих джерел

    Грецька сторона не була поінформована про небезпечний вантаж на борту літака

    Греція в понеділок подала офіційні скарги Сербії та Україні щодо військового вантажу літака, який розбився на її території під час вимушеної посадки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в МЗС Греції.

    Джерело у міністерстві закордонних справ Греції у понеділок повідомило, що Афіни офіційно поскаржилися Бєлграду та Києву на те, що їх не попередили заздалегідь про характер вантажу.

    Як відомо, літак Антонов Ан-12 розбився неподалік міста Кавала на півночі Греції пізно ввечері в суботу, 16 липня. Внаслідок чого загинули всі вісім членів екіпажу. Літак перевозив 11,5 тонни мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, яка була покупцем.

    Літак експлуатувався українською вантажною авіакомпанією Meridian. Усі вісім членів екіпажу були громадянами України.

    Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

    Грецька влада огородила місце падіння літака в суботу, а пізніше заборонила людям пересуватися неподалік від місця катастрофи і порадила тримати двері та вікна закритими, поки експерти досліджують територію. Грецька влада згодом відзвітувала про проведені тести, які показали, що речовини, викинуті в повітря після аварії, не були токсичними або небезпечними для здоров'я населення.

    Грецькі опозиційні партії звинуватили консервативний уряд у тому, що він не надав інформацію про вантаж, і закликали його продовжити розслідування інциденту. За фактом аварії прокуратура почала розслідування.

    Нагадаємо, як повідомили раніше у Міністерстві оборони України, комерційний літак з українським екіпажем Ан-12Б, що зазнав катастрофи у Греції 16 липня, належав приватній компанії.

    Літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався до кінцевого замовника – Міністерства оборони Народної Республіки Бангладеш. Міноборони України обіцяє комплексно розглянути цей інцидент та повідомити про деталі інциденту.

    Теги: катастрофа Греція Антонов літак Сербія Бангладеш Україна
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    Катастрофа Ан-12: Греція подала скарги Сербії та Україні