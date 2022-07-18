Катастрофа Ан-12: Греція подала скарги Сербії та Україні

Грецька сторона не була поінформована про небезпечний вантаж на борту літака

Греція в понеділок подала офіційні скарги Сербії та Україні щодо військового вантажу літака, який розбився на її території під час вимушеної посадки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в МЗС Греції.

Джерело у міністерстві закордонних справ Греції у понеділок повідомило, що Афіни офіційно поскаржилися Бєлграду та Києву на те, що їх не попередили заздалегідь про характер вантажу.

Як відомо, літак Антонов Ан-12 розбився неподалік міста Кавала на півночі Греції пізно ввечері в суботу, 16 липня. Внаслідок чого загинули всі вісім членів екіпажу. Літак перевозив 11,5 тонни мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, яка була покупцем.

Літак експлуатувався українською вантажною авіакомпанією Meridian. Усі вісім членів екіпажу були громадянами України.

Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

Грецька влада огородила місце падіння літака в суботу, а пізніше заборонила людям пересуватися неподалік від місця катастрофи і порадила тримати двері та вікна закритими, поки експерти досліджують територію. Грецька влада згодом відзвітувала про проведені тести, які показали, що речовини, викинуті в повітря після аварії, не були токсичними або небезпечними для здоров'я населення.

Грецькі опозиційні партії звинуватили консервативний уряд у тому, що він не надав інформацію про вантаж, і закликали його продовжити розслідування інциденту. За фактом аварії прокуратура почала розслідування.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Міністерстві оборони України, комерційний літак з українським екіпажем Ан-12Б, що зазнав катастрофи у Греції 16 липня, належав приватній компанії.

Літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався до кінцевого замовника – Міністерства оборони Народної Республіки Бангладеш. Міноборони України обіцяє комплексно розглянути цей інцидент та повідомити про деталі інциденту.