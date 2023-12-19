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Путін назвав слабкі місця російської армії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін назвав слабкі місця російської армії
Фото: скріншот відео glavcom

Диктатор розповів про виявлені у російській армії проблеми

Російський диктатор Володимир Путін у виступі на колегії міноборони РФ заявив, що проведення так званої «спеціальної воєнної операції» виявило слабкі місця російської армії.

За словами Путіна, проблемною в армії Росії є система зв’язку, яку, за його словами, треба «серйозно перебудовувати». Крім того, диктатор підкреслив, що росіяни мають «на порядок ефективніше» застосовувати засоби ведення розвідки, цілевказання та ведення контрбатарейної боротьби.

Путін додав, що треба нарощувати можливості російської супутникового угрупування, причому на «глобальному рівні».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має намір продовжити війну до 2026 року та захопити ще три українські міста. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке зазначив, що російська влада розраховує на зменшення підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів з метою введення світової спільноти в оману щодо «мирних намірів» Росії.

Насправді Кремль не планує жодного перемир'я і розробляє новий  середньостроковий план війни в Україні. Імовірно, до кінця 2024 року Кремль планує встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та вийти на річку Оскіл у Харківській області.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

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Теги: росіяни Міноборони РФ путін

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