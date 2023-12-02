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Російське командування скаржиться на використання WhatsApp на фронті: причина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російське командування скаржиться на використання WhatsApp на фронті: причина
Росіяни скаржаться на використання WhatsApp і SMS на фронті
фото з відкритих джерел

Використання соцмереж збільшує загрозу ударів від ЗСУ

Російське командування скаржиться на військових, які на лінії фронту використовують телефони та користуються WhatsApp і SMS. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російських військових неодноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

«WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скриншоти розмов і медіафайли», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023. Протягом року росіяни намагалися розв'язувати цю проблему.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були нові мобілізовані росіяни.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Путін повністю відрізав росіян від світу, заблокувавши всі західні мережі та ЗМІ.

Теги: росіяни військові окупанти

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