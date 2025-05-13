Путін та Зеленський сядуть за стіл переговорів? Чому про 15 травня говорить увесь світ

Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою»

15 травня може відбутися історична подія – переговори очільника України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Туреччину як майданчик для проведення зустрічі та заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та РФ. «Главком» розповідає все, що відомо про можливу зустріч і реакцію світу.

Що відомо про ймовірну зустріч?

Через понад три роки від початку повномасштабної війни Путін 11 травня запропонував відновити «прямі переговори» з Україною. Зустріч хоче провести 15 травня у Стамбулі. Втім диктатор підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити: не дивлячись на розмови про мир, Путін відкинув пропозицію США, України та їхніх європейських союзників про безумовне 30-денне припинення вогню, яке мало розпочатися 12 травня.

Зеленський погодився на зустріч, але наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню: «Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню».

«Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», – наголошував президент України.

Згодом Зеленський підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині: «І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть».

Президент України очікував, що Путін погодиться на припинення вогню з 12 травня, однак російські війська продовжили обстріли та штурмові дії на фронті. Зокрема, Кремль досі не підтвердив особисту участь диктатора на зустрічі.

Заяви Росії

На цей час РФ ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що Москва не сприймає «мову ультиматумів». За його словами, Путін у своїй заяві в ніч на 11 травня «чітко та недвозначно виклав нашу позицію щодо відновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов».

Пєсков додав, що Росія нібито «налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання Україною», а «мова ультиматумів» для неї неприйнятна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не сприймає «мову ультиматумів» фото: АА

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що російські чиновники публічно демонструють небажання Кремля погоджуватися на прямі переговори з Україною. Заступник спікера Ради Федерації РФ Костянтин Косачов назвав ініціативу Зеленського «видовищем» і «комедією», поставивши під сумнів серйозність намірів України.

Інші представники російської влади, зокрема депутат Держдуми Олексій Чепа та посол з особливих доручень Родіон Мірошник, публічно висловили недовіру до України, звинувативши її в порушенні попередніх домовленостей. Представники окупаційної влади на захоплених територіях також заявили, що запрошення Зеленського лише спроба створити негативний імідж Путіна у разі відмови.

Реакція Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 травня провів телефонну розмову з Путіним. «У ході розмови президент Ердоган сказав президенту Росії Путіну, що його заява щодо продовження мирних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі з того місця, де вони зупинилися, була сприйнята схвально, і що Туреччина готова прийняти переговори, які приведуть до постійного врегулювання», – йдеться у повідомленні адміністрації турецького лідера.

Ердоган наголосив, що «відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всебічне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів».

Опісля 12 травня Зеленський поговорив з Ердоганом. Політики обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Президенти домовилися про подальшу спільну роботу заради миру.

Реакція США

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. «Я думав про те, щоб полетіти туди», – сказав він.

Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою»: «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі».

Президент США також вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Однак, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію припинення вогню.

Реакція Китаю

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай підтримує «всі зусилля щодо миру» на тлі пропозиції російської сторони про прямі переговори Києва та Москви, а також пропозиції України спершу встановити режим припинення вогню.

«Щодо «української кризи» (війна РФ проти України, – «Главком») позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру… Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із «кризи» є діалог та переговори», – сказав він.

Лінь Цзянь сказав, що Китай підтримує «всі зусилля щодо миру» фото: X / CHINA MFA Spokesperson

Водночас спікер китайського зовнішньополітичного відомства прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що для припинення війни РФ проти України необхідна участь великих держав, зокрема Туреччини та КНР.

«Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні «кризи» й досягненні довгострокового миру», – акцентував Цзянь.

Погрози санкціями

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив 12 травня, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій.

На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ Корнеліус відповів: «Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів. Годинник цокає».

Речник німецького уряду розповів, що паралельно у Брюсселі готується 17-й пакет санкцій проти РФ, і відзначив ця підготовка йде одночасно з підготовкою переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі. Коренеліус зазначив, що стамбульські переговори, на яких незрозуміло, чи буде присутній Володимир Путін, не змінюють ультиматуму щодо припинення вогню та санкцій.

Речник німецького уряду: Якщо Москва не прийме вимогу, почнеться підготовка до нових санкцій фото з відкритих джерел

Згодом агентство Bloomberg написало, що європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.

Джерела агентства повідомили, що представники США та Європи поспілкувались ввечері 12 травня. У розмові з’ясувалось, що Штати хочуть дати змогу Україні та Росії провести перемовини, перед тим, як посилити тиск на Володимира Путіна.

Відтак, якщо Путін відмовиться прибути на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня, або ж на зустрічі РФ і далі відмовлятиметься від негайного та безумовного припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента США Дональда Трампа виконати свої санкційні погрози.

У Державному департаменті США не прокоментували західним медіа таку інформацію.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що російські чиновники публічно демонструють небажання Кремля погоджуватися на прямі переговори з Україною, попри запрошення президента Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі.