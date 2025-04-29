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Єврокомісія підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Єврокомісія підтримує створення в Україні фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики – інвестори
Суть роботи фонду полягає в тому, щоб вирішити проблему ринкових ризиків при продажі електроенергії зі станцій відновлюваної енергетики
фото: depositphotos.com

Єврокомісія допоможе Україні залучити інвестиції в зелену енергетику через спеціальний фонд – Верещинська

Європейська Комісія підтримує ідею створення спеціального фонду, який стимулюватиме залучення інвестицій в будівництво зелених електростанцій в Україні. Про це заявила директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська. 

«Ми створили концепцію Фонду гарантування ціни на електроенергію. Єврокомісія є нашим величезним партнером по створення фонду. Вони повірили в створення і побачили в цьому реальну можливість розблокувати приватні інвестиції в нові енергетичні проєкти в Україні», – сказала Верещинська.

За її словами, суть роботи фонду полягає в тому, щоб вирішити проблему ринкових ризиків при продажі електроенергії зі станцій відновлюваної енергетики.

Верещинська розповіла, що одна з найбільших міжнародних фінансових установ звернулась до Єврокомісії з проханням отримати фінансування з програми Ukrainian Facility на впровадження цього інструменту.

«Сам фонд буде створений цього року, а наступного року він може видати вже перші страховки», – уточнила директорка ЄУЕА.

Вона зазначила, що уряди декількох європейських країн розглядають можливість наповнювати цей фонд. При чому його діяльність може поширюватись на стимулювання будівництва вітроенергетики, сонячних електростанцій і систем накопичення енергії.

«Це буде дуже хорошою історією, яка точно стимулює інвесторів робити нові проєкти, довести існуючі проєкти до фінальної реалізації і підключення до мережі», – заявила Верещинська.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори у нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

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Теги: Єврокомісія інвестиції будівництво фінансування електроенергія енергетика

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