Єврокомісія підготувала проєкт 17-го пакета санкцій проти РФ: деталі від Reuters

За словами співрозмовників, пакет містить посилений експортний контроль на товари, які можуть бути переорієнтовані для потреб російської армії

Очікується, що держави-члени швидко погодять цю пропозицію, а перші обговорення мають відбутися 7 травня

Європейська комісія підготувала новий 17-й пакет санкцій проти Росії — він передбачає розширення списку підсанкційних людей та обмеження для понад 100 суден, пов’язаних із тіньовим флотом. Як передає «Главком», про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела в ЄС.

Пропозиція з’явилася раніше, ніж очікувалося, і була сформульована «просто». Країни-члени не були попередньо неофіційно проконсультовані щодо її змісту, що раніше було звичною практикою для санкцій проти Росії. Очікується, що держави-члени швидко погодять цю пропозицію, а перші обговорення мають відбутися 7 травня.

За словами співрозмовників, пакет містить посилений експортний контроль на товари, які можуть бути переорієнтовані для потреб російської армії, а також передові технології. До списку також додали більше суден тіньового флоту.

Одне з джерел додало, що санкції накладуть на понад 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема п’ять – у Китаї. Крім того, нові заходи стосуватимуться 31 компанії, які допомагають російській армії або беруть участь в ухиленні від санкцій; із них 13 – за межами Росії.

Водночас за даними джерел, в проєкті пропонують продовжити до червня виняток із санкцій для російського нафтово-газового проєкту «Сахалін-2» – все через його важливість для Японії.

Нагадаємо, єврокомісар від Угорщини Олівер Вархелі заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу. Про це пише «Главком»із посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, Вархелі, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію про відмову від енергоносіїв із Росії за кілька годин до очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

До слова, США фіналізували нові економічні санкції проти Росії, які охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Посилаючись на джерела агенство зазначає, що офіційні особи США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Однак поки незрозуміло, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.