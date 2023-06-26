Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент

«Історичне» звернення диктатора Путіна було криво змонтоване режисерами

Увечері 26 червня диктатор Володимир Путін звернувся із терміновим зверненням до росіян, проте користувачі соцмереж одразу помітили нестикування у словах диктатора. Так російська ведуча Ксенія Собчак зазначила, що звернення диктатора було записано раніше, за декілька днів до публікації.

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У своєму сьогоднішньому зверненні Путін каже:

«Дорогі друзі, сьогодні ще раз звертаюся до вас», – каже Путін.

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Ключові слова у цій фразі – ще раз. Зазначимо, що востаннє російський диктатор записував звернення у неділю 25 червня. Користувачі соцмереж одразу почали звинувачувати Путіна та керівника «вагнерівців» Євгена Пригожина в договорі щодо заколоту, проте речник Кремля Дмитро Пєсков вніс ясність та ще більше зганьбив диктатора.

Екстрений виступ Путіна перед населенням Росії, анонсований Пєсковим як «визначний для долі країни на роки вперед», виявився формальним та криво обрізаним режисерами.

Підсумкове звернення диктатора було погано підготовлене, тому що в ньому згадувалася фраза: «Дорогі друзі, сьогодні ще раз звертаюсь до вас». Хоча жодного звернення сьогодні не було.

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Путін практично не сказав нічого нового, а лише озвучив учорашню новину про те, що він пробачив бойовиків ПВК «Вагнер» і готовий дозволити їм піти у Білорусь, підписати контракт із збройними силами РФ, або розійтися по домах.

Нагадаємо, що 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до росіян.

Раніше, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».