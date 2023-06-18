Титулована російська дзюдоїстка брала участь у заході з незаконно вивезеними з України дітьми

Під пропагандистської акції у декого з дітей на спині можна побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР)

Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань

У квітні минулого року російська дзюдоїстка, призерка Олімпіади в Токіо Медіна Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу». Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час цієї пропагандистської акції у декого з дітей на спині можна побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР).

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань.

Також росіянка полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.