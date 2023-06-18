Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулована російська дзюдоїстка брала участь у заході з незаконно вивезеними з України дітьми

Христина Жиренко
glavcom.ua
Титулована російська дзюдоїстка брала участь у заході з незаконно вивезеними з України дітьми
Під пропагандистської акції у декого з дітей на спині можна побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР)

Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань

У квітні минулого року російська дзюдоїстка, призерка Олімпіади в Токіо Медіна Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу». Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

Під час цієї пропагандистської акції у декого з дітей на спині можна побачити напис DPR. Це англійська абревіатура назви терористичної організації «Донецька народна республіка» (ДНР).

Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала нейтральною атлеткою та допустила до Чемпіонату світу та інших змагань.

310875703_1240032683505442_2292033067634938437_n.jpg (203 KB)

Також росіянка полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Теги: дзюдо росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни почали вигадувати нову назву бренду Adidas
Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
9 червня, 15:27
Великий теніс може збільшити тривалість життя майже на 10 років
Які види спорту найбільше продовжують життя: дослідження вчених (інфографіка)
8 червня, 08:24
Російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя
Росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму: нові супутникові фото
Вчора, 17:12

Новини

Титулована російська дзюдоїстка брала участь у заході з незаконно вивезеними з України дітьми
Титулована російська дзюдоїстка брала участь у заході з незаконно вивезеними з України дітьми
Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
Український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото)
Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу
Збірна України з футболу здобула перемогу над Північною Македонією: результат матчу
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
53K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
34K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
25K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
23K
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників
18K
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту