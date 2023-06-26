Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Диктатор Путін подякував самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку за його внесок у мирне вирішення ситуації

За словами Путіна, заколот «вагнерівців» з самого початку був приреченим

Увечері 26 червня диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із терміновим зверненням. Насамперед його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив.

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Основні тези диктатора:

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Подякував всім росіянам за підтримку його режиму;

Сказав, що всі підтримали збереження нинішнього стану речей;

Заколотники зрозуміли, що їхній заколот приречений, тому здалися;

Організатори заколоту свідомо штовхали «вагнерівців» під вогонь, а Києву того і треба, щоби одні російські солдати вбивали інших;

Подякував льотчикам, яких збили «вагнерівці», за самопожертву;

«Вагнерівців» намагалися використати у темну;

Подякував «вагнерівцям», які таки зупинилися, і сказав, що його гарантії у силі – вони можуть піти у Білорусь, підписати контракт із збройними силами РФ, або розійтися по домах.

Нагадаємо, що 26 червня диктатор Володимир Путін анонсував термінове звернення.

Раніше, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».