Китай прийде, порядок наведе? На що розраховує російська пропаганда

Як на такі бажання росіян відреагували в Китаї

Кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі поскаржилася: Дивлюся на Бєлгородську область і думаю: «Як нам не вистачає китайської армії». Вона розмріялася про мільйони китайських солдатів, які забезпечать безпеку Росії. І це в день Росії! Це ж дискредитація російської армії. Пора відкривати кримінальну справу проти Скабєєвої :)

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Але цікавіше інше. А як на це відреагували в Китаї? Читачі китайського сервісу мікроблогів Weibo відреагували на цей заклик Скабєєвої:

Без проблем, готові надати три мільйони бійців для оборони Хайшеньвая (китайська назва Владивостока).

На Північ, на Північ. Повернути наші моря і гори!

Хочете використовувати нас як гарматне м'ясо?

Китайські солдати захищають китайський народ і китайську землю. Невже Росія хоче повернути нашу територію?

Ці волохаті варвари часом не збожеволіли?

Відповім на останнє запитання. Ті варвари, що в Кремлі, дійсно збожеволіли, і ґрунтовно. Можливо, китайським товаришам уже час їх узяти на примусове лікування?