Китай прийде, порядок наведе? На що розраховує російська пропаганда
Як на такі бажання росіян відреагували в Китаї
Кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі поскаржилася: Дивлюся на Бєлгородську область і думаю: «Як нам не вистачає китайської армії». Вона розмріялася про мільйони китайських солдатів, які забезпечать безпеку Росії. І це в день Росії! Це ж дискредитація російської армії. Пора відкривати кримінальну справу проти Скабєєвої :)
Але цікавіше інше. А як на це відреагували в Китаї? Читачі китайського сервісу мікроблогів Weibo відреагували на цей заклик Скабєєвої:
- Без проблем, готові надати три мільйони бійців для оборони Хайшеньвая (китайська назва Владивостока).
- На Північ, на Північ. Повернути наші моря і гори!
- Хочете використовувати нас як гарматне м'ясо?
- Китайські солдати захищають китайський народ і китайську землю. Невже Росія хоче повернути нашу територію?
- Ці волохаті варвари часом не збожеволіли?
Відповім на останнє запитання. Ті варвари, що в Кремлі, дійсно збожеволіли, і ґрунтовно. Можливо, китайським товаришам уже час їх узяти на примусове лікування?
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