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Путін подякував льотчикам, яких убив «Вагнер»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін подякував льотчикам, яких убив «Вагнер»
Володимир Путін виступив із черговою заявою
фото: скриншот відео

Диктатор через два дні після заколоту в Росії вирішив «терміново» звернутися до народу

Увечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із так званим терміновим зверненням до росіян, у якому прокоментував нещодавній заколот ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Його виступ транслювало російське пропагандистське агентство ТАСС.

Глава Кремля подякував російським окупантам, співробітникам правоохоронних органів та спецслужб, а також «героям-льотчикам, які стали на шляху у бунтівників».
 
Диктатор також відзначив «мужність і самовідданість» полеглих «героїв-льотчиків», яких збили «вагнерівці» у ході заколоту.

Нагадаємо, що 26 червня диктатор Володимир Путін анонсував термінове звернення. 

Раніше, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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Теги: путін диктатор ПВК «Вагнер»

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