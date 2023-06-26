Путін подякував льотчикам, яких убив «Вагнер»

Диктатор через два дні після заколоту в Росії вирішив «терміново» звернутися до народу

Увечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із так званим терміновим зверненням до росіян, у якому прокоментував нещодавній заколот ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Його виступ транслювало російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Глава Кремля подякував російським окупантам, співробітникам правоохоронних органів та спецслужб, а також «героям-льотчикам, які стали на шляху у бунтівників».



Диктатор також відзначив «мужність і самовідданість» полеглих «героїв-льотчиків», яких збили «вагнерівці» у ході заколоту.

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Нагадаємо, що 26 червня диктатор Володимир Путін анонсував термінове звернення.

Раніше, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».