Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)

Глава Кремля прокоментував нещодавній заколот «вагнерівців»

Ввечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу. Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

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Диктатор подякував росіянам за «витримку, згуртованість та патріотизм».

«Будь-який шантаж, спроби влаштувати внутрішню смуту приречені на провал, заявив президент РФ. Вороги Росії хотіли, щоб країна захлинулась у кривавій міжусобиці, вони прорахувалися», – заявив Путін.

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Також він подякував льотчикам, яких убили «вагнерівці» і сказав, що всі підтримали збереження нинішнього стану речей.

За його словами, заколотники зрозуміли, що їхній бунт приречений і тому здалися.

«Організатори заколоту свідомо штовхали вагнерівців під вогонь, а Києву того і треба, щоби одні російські солдати вбивали інших», – сказав диктатор.

Крім того, Путін вважає, що «вагнерівці» намагалися використати у темну. Він подякував найманцям, які таки зупинилися і сказав, що його гарантії у силі – вони можуть піти у Білорусь, підписати контракт із ЗС РФ, або розійтися по домах.

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Зауважимо, що Путін не звільнив ані Шойгу, ані Герасимова, і жодного разу не згадав імені ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, ПВК «Вагнер», а сам Пригожин поїде до Білорусі.