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Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
Володимир Путін відповів на запитання російських журналістів, чи змінюються цілі війни в Україні
скріншот з відео

За словами диктатора Путіна, «цілі військової операції не змінюються» 

Цілі «спеціальної військової операції» в Україні змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому залишаються тими ж. Так російський диктатор Путін визнав, що і далі вбиватиме українців. Про це Путін заявив 13 червня на зустрічі із журналістами, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Ні, вони змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому, звичайно, нічого ми міняти не будемо», – заявив диктатор.

Зазначимо, що російська пропаганда неодноразово змінювала цілі агресії Росії після початку вторгнення в Україну. Першочергові «денацифікація» і «демілітаризація» з часом і узагалі зникли зі вжитку воєнних злочинців. Нагадаємо, що зранку 24 лютого 2022 року Путін заявив, що ним прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – нібито захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму. І для цього Росія прагне демілітаризації та денацифікації України. 

На початку ж 2023 року російський диктатор несподівано придумав нову ціль «спецоперації». За його словами, російські загарбники в Україні захищають Росію.

Нагадаємо, що коментуючи події у Білгородський області Росії, диктатор Володимир Путін визнав, що обстріли цивільного населення та гуманітарних об'єктів «не мають жодного сенсу». На зустрічі із лауреатами російських державних премій Путін почав клеїти дурня, звинувачуючи Збройні сили України у тому, що постійно робить російська армія.

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Теги: росія війна путін

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