Розвідка: РФ інтегрує підготовку з БпЛА у систему фізичного виховання

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія готує дітей до бойових дій
фото: Служба зовнішньої розвідки України

Російські посадовці заявили про плани розширити державне регулювання військово-спортивної підготовки дітей

Росія готується до подальшої мілітаризації дітей і молоді, вже не маскуючи військову підготовку під соціальні та освітні ініціативи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у четвер, 1 січня.

Як зазначається, черговим кроком стало оголошення про намір включити керування безпілотниками до нормативів всеросійського комплексу ГТО – програми, яка формально позиціонується як система фізичного виховання населення.

Паралельно влада РФ анонсувала розробку нової системи показників «зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дітей», у якій окремий акцент зроблено на підготовці до військової служби.

Відтак, пояснюють у відомстві, критерії фізичного розвитку фактично прив’язують до майбутньої придатності до армії, стираючи межу між оздоровленням і військовою мобілізацією.

Також російські посадовці заявили про плани розширити державне регулювання військово-спортивної підготовки дітей, прирівнявши її до освітньої діяльності.

Це означає формалізацію та легітимізацію військово орієнтованих практик у середовищі неповнолітніх із залученням державних інституцій.

Такі рішення вписуються у ширшу стратегію мілітаризації російського суспільства та системного залучення дітей до підготовки, пов’язаної з війною.

Під прикриттям «фізичного виховання» держава дедалі активніше вибудовує інфраструктуру раннього формування у дітей навичок, релевантних для бойових дій.

Мілітаризацію поширили навіть на новорічні заходи: дітей катають на бойовій техніці, дозволяють стріляти з вогнепальної зброї, а «Діди Морози» приїжджають до малюків на танках.

Нагадаємо, російська пропаганда використовує новорічні свята, щоб здійснювати ідеологічну обробку дітей на тимчасово окупованих територіях та залучає до цього  іноземців.

