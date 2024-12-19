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Путін позував на тлі прапора бригади, яка творила звірства у Бучі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін позував на тлі прапора бригади, яка творила звірства у Бучі (фото)
Володимир Путін показав прапор російської бригади, яка асоціюється з розгромом військ армії РФ
фото: скріншот з відео

Російські військові зі 155-ї бригади славляться своєю жорстокістю

Російський диктатор Володимир Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом. Про це стало відомо із пресконференції очільника РФ за підсумками 2024 року.

Як відомо, 155-та бригада з перших днів повномасштабної війни брала участь у бойових діях на фронті. Крім того, за даними української розвідки, вона причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

У березні 2022 року російська армія захопила місто Буча Київської області. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів: масові вбивства цивільного населення, які супроводжувалися викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями та мародерствами.

Після деокупації 31 березня у Бучі було знайдено 422 тіла вбитих громадян. Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов розповів, що загалом у Бучанському районі правоохоронці виявили 1190 тіл, однак кількість загиблих досі не остаточна. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

Також 16 серпня 2024 року у мережі зʼявилося відео як російські військові відрізали голову українському військовополоненому. Відповідальність за злочин на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Про це повідомляли аналітики ресурсу DeepState.

«В одному з відео так звані морські піхотинці РФ хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога», – зазначали аналітики DeepState.

До того ж половина військових колон, спалених біля «Зеленого шляху», що на Курщині, належали 155-й бригаді. Окрім цього її було розбито на Вугледарському напрямку у листопаді 2022 року. Військові експерти асоціюють цю бригаду з розгромом військ армії РФ.

Як зазначав «Главком», історія 155-ї бригади яскраво ілюструє виснаження російських підрозділів, які командування регулярно направляє на «м’ясні штурми». За оцінками британської розвідки, втрати російських військ у вересні, коли проходили запеклі бої за Вугледар, становили в середньому 1271 особу на день, що є найвищим показником з початку війни. Попередній рекорд (1262 особи на день) було зафіксовано в травні під час безрезультатної спроби наступу на Харків.

Наразі 155-та бригада діє в Курській області, куди її перекинули в серпні 2024 року після початку наступу ЗСУ в російському регіоні.

Також на пресконференції російський диктатор Володимир Путін заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України.

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Теги: війна Україна військові Київщина Буча окупанти росіяни росія путін

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