«Елітна» бригада морпіхів РФ була майже повністю розгромлена під Вугледаром – ВВС

Росіяни під Вугледаром втратили дуже багато професійних військ

За час боїв під Вугледаром 155-та бригада морської піхоти РФ втратила 80% особового складу

Втрати елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка брала участь у битві за Вугледар, що російські війська намагалися захопити з 2022 року, становлять 2,4 тисячі осіб. Про це повідомляє ВВС.

Уточнюється, що це становить 80% особового складу підрозділу на початку російського вторгнення в Україну. До війни в бригаді налічувалося близько 3 тисяч військовослужбовців.

Відомо, що 155-та бригада РФ з перших днів конфлікту брала участь у бойових діях на українському фронті, а з осені 2022 року зосередила свої сили на Вугледарському напрямку. У листопаді того ж року російські військові блогери повідомляли про значні втрати бригади під час наступу поблизу Павлівки, яка розташована всього за три кілометри від Вугледару.

У лютому 2023 року начальник пресцентру Таврійського округу ЗСУ Олексій Дмитрашковський зазначив, що російському командуванню довелося неодноразово доукомплектовувати бригаду.

На сьогодні 155-та бригада діє у Курській області, куди її перекинули в серпні 2024 року після початку українського наступу в російському регіоні.

Історія 155-ї бригади яскраво ілюструє виснаження російських підрозділів, які командування регулярно направляє на «м’ясні штурми». За оцінками британської розвідки, втрати російських військ у вересні, коли проходили запеклі бої за Вугледар, становили в середньому 1271 особу на день, що є найвищим показником з початку війни. Попередній рекорд (1262 особи на день) було зафіксовано в травні під час безрезультатної спроби наступу на Харків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як 72-га бригада виходила з Вугледара. Інтерв’ю з комбригом «Чорних запорожців».

До слова, у середу, 2 жовтня, Сили оборони України офіційно підтвердили вихід з міста Вугледар. Як повідомляє The New York Times, цей відступ стався на тлі значної переваги російських військ в артилерії.

Раніше стало відомо, що екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара на Донеччині.