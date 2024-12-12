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Що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною: прогноз Foreign Affairs

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною: прогноз Foreign Affairs
Якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються умиротворити Кремль, він стане лише агресивнішим
фото з відкритих джерел

Старший науковий співробітник Інституту Гувера вважає, що Трамп має розробити складний план, який забезпечить стійкий мир

Російський диктатор Володимир Путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил РФ не буде можливості захоплювати нові українські території. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди.

Як зазначає професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут. За його словами, в Україні жодна зі сторін, схоже, не близька до перемоги, але війна ще не зайшла в глухий кут.

Макфол зазначає, що якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються умиротворити Кремль, він стане лише агресивнішим. Уроки переговорів США з талібами під час першого терміну Трампа мають стати основою для роздумів обраного президента щодо взаємин із Путіним. Талібан і адміністрація Трампа уклали угоду, яка була вкрай вигідна бойовому угрупуванню, але яку адміністрація Байдена все ж таки виконала.

Умови угоди включали припинення вогню, терміни виведення американських військ і обіцянку майбутнього політичного врегулювання між афганським урядом і Талібаном. Таліби, однак, не стали виконувати угоду; замість цього вони використовували мирний план як проміжну станцію на шляху до повної перемоги.

«Поступки талібам не привели до миру. Умиротворення Путіна теж не приведе», – заявив він.

Макфол вважає, що замість того, щоб просто дати Путіну все, що він хоче, Трамп повинен розробити більш складний план, заохочуючи Україну номінально віддати частину території Росії в обмін на безпеку, яка прийде зі вступом до НАТО. Лише такий компроміс призведе до стійкого миру, вважає професор.

Науковець каже, що після того, як Трамп переконає Путіна сісти за стіл переговорів, президент США повинен також переконати Зеленського припинити бойові дії. На думку Макфола, це буде значним викликом, оскільки це вимагатиме від українського президента відмовитися від прагнення звільнити всі українські території, окуповані російськими солдатами.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до перемовин з Російською Федерацією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

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Теги: Дональд Трамп путін Володимир Зеленський війна окуповані території переговори

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