Без ЗСУ – нікуди: Миколай Сєрга заспівав пісню для українських захисників

У зйомках взяли участь курсанти Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а також бійці 59-ї ОМБр

«Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC» присвячену українським воїнам – кожному, хто зробив свій вибір на користь захисту рідної землі; хто щоденно ризикує життям, знищуючи ворога на передовій.

Автор і виконавець пісні – музикант, військовослужбовець і очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга. Її створено в рамках ініціативи «Культурного десанту» із запису серії кліпів про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими та цивільними.

«Найбрудніша робота за тими завжди, хто її не боїться і йде навпростець», – співає Сєрга.

Режисер кліпу – Микита Квасніков. У зйомках взяли участь курсанти й курсантки Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а також бійці розвідувально-ударної групи 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.

Повне відео на пісню «Без ЗСУ PZDC» можна переглянути на YouTube-каналі CulturalForcesMusic.

Про «Культурний десант»

«Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури.

На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59». Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

У 2023 році «Культурний десант» розпочав проєкт «Книга на фронт», який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тис. книг для бійців, які були передані на фронт.

У 2024 р. «Культурний десант» запустив проєкт «Фронтова студія». Це мобільна студія для запису музичного альбому з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів – романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.