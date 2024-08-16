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Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував
Відповідальність за злочин на себе взяли морські піхотинці РФ
фото з відкритих джерел

Лубінець зауважив, що росіяни намагаються залякати та деморалізувати українців

У мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського військовослужбовця. Про це повідомили аналітики DeepState та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Відповідальність за злочин на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації.

«В одному з відео так звані морські піхотинці РФ хизуються відрізаною головою українськоговійськового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога», – зазначили аналітики DeepState.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

Також Лубінець зауважив, що такі відео росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців.

Нагадаємо, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною».

Раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки.

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Теги: злочин відео росіяни Лубінець

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