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Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців
Швейцарія думає яким чином вирішити проблему із притулками для біженців з України
фото: Keystone-SDA

Швейцарія розглядає обмеження статусу S для українських біженців

Швейцарія хоче позбавити права на притулок громадян України, які проживали в так званих тилових регіонах. Про це пише Swissinfo.

Зокрема Палата представників частково схвалила пропозицію Сенату про обмеження на видачу «дозволів S» українцям, які втікають від війни. Рішення ухвалено 96 голосами депутатів проти 87. Відповідно до проголосованої пропозиції, при наданні «статусу S» на право проживання в Швейцарії українців будуть розрізняти залежно від того, де в Україні вони проживали до виїзду з країни.

«Захист має надаватися лише тим, хто живе на спірних територіях України або на територіях, повністю або частково окупованих Росією. Тим, хто жив на території під контролем України, де немає бойових дій, більше не слід надавати статус S», – пише швейцарське видання.

Зазначається, що ухвалена поправка стосується лише українців та не розповсюджується на інших шукачів притулку за статусом S.

До слова, багато українців у Швейцарії хочуть працювати, проте пошук роботи залишається для них завданням дуже складним. За словами уповноваженого федерального уряду з питань трудової інтеграції осіб зі «статусом S» Aдріана Гербера, у Швейцарії є значно більше, ніж у Чехії, високоспеціалізованих робочих місць, але свою роль відіграє високий мовний бар'єр.

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Теги: Україна Швейцарія українці притулок біженці обмеження

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