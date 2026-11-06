Зеленський обговорив із лідерами країн NB8 підготовку до переговорів в Абу-Дабі

Зеленський поінформував партнерів про потреби України перед цією зимою

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із лідерами країн Північної Європи та Балтії (NB8). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент мав розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, президентом Фінляндії Александром Стуббом, президентом Литви Гітанасом Наусєдою, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

фото: Офіс президента

Глава держави подякував усім за підтримку України і за те, що є однакове бачення принципових речей. Під час розмови обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

«Цими днями було багато підготовчих кроків: зустріч у Брюсселі за участю НАТО та європейців, мої контакти з представниками президента Америки, фактично постійно переговорні команди на зв’язку. Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали Американській стороні», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що лідери мають спільну позицію, що питання безпеки Європи треба обговорювати за участі європейських націй, які всі однаково заслуговують на гарантовану безпеку.

«Володимир Зеленський поінформував партнерів про потреби України перед цією зимою. Насамперед це енергетика та ППО. Президент подякував за готовність допомагати. Лідери продовжать координацію та детальне узгодження спільних сильних позицій», – підкреслив Офіс президента.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив принципи, яких дотримуватиметься Київ напередодні нового раунду мирних переговорів. Серед них – територіальна цілісність і суверенітет України, а також право держави самостійно розвивати свої оборонні спроможності.