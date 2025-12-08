Радбез ООН проведе засідання щодо України: названо дату

Ініціативу щодо проведення засідання підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея на підставі національного звернення Словенії

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо України 9 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на APA.

Зазначимо, що Словенія головує в Раді в грудні. Початок засідання заплановано на 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

За інформацією, ініціативу щодо проведення засідання підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея на підставі національного звернення Словенії.

Нагадаємо, у листопаді на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів.

Дипломатка зазначила, що Україна готова конструктивно працювати над мирним планом, наданим США, і прагне до справедливого завершення війни.