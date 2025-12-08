Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радбез ООН проведе засідання щодо України: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Радбез ООН проведе засідання щодо України: названо дату
Словенія головує в Радбезі ООН в грудні
фото: АР

Ініціативу щодо проведення засідання підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея на підставі національного звернення Словенії

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо України 9 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на APA.

Зазначимо, що Словенія головує в Раді в грудні. Початок засідання заплановано на 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

За інформацією, ініціативу щодо проведення засідання підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея на підставі національного звернення Словенії.

Нагадаємо, у листопаді на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів.

Дипломатка зазначила, що Україна готова конструктивно працювати над мирним планом, наданим США, і прагне до справедливого завершення війни.

Читайте також:

Теги: Радбез ООН Словенія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словенія підтвердила своє рішення бойкотувати конкурс, приєднавшись до інших країн
Євробачення-2026. Ще одна країна доєдналась до бойкоту через участь Ізраїлю
5 грудня, 04:40
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями
21 листопада, 04:31

Політика

Радбез ООН проведе засідання щодо України: названо дату
Радбез ООН проведе засідання щодо України: названо дату
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua