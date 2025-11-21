Головна Світ Політика
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне та негайне припинення вогню

На засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів, передає «Главком».

«Наша земля не продається», – підкреслила Гайовишин, уточнивши, що жодних визнань територій, тимчасово окупованих Росією, як російських не буде. Вона також заявила, що Україна не прийме обмежень на розмір чи спроможності Збройних сил та будь-якого втручання у своє право обирати союзи.

Дипломатка зазначила, що Україна готова конструктивно працювати над мирним планом, наданим США, і прагне до справедливого завершення війни. Вона також підкреслила, що країна не винагороджуватиме «геноцидні наміри» Росії, які спрямовані на підрив української ідентичності та мови.

Гайовишин закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне та негайне припинення вогню. «Припинення вогню не є поступкою – це необхідна передумова для змістовних переговорів», – зазначила вона. Дипломатка підкреслила, що підтримка України і посилення її обороноздатності є необхідним для тиску на Росію і забезпечення мирного процесу.

Зауважимо, що американська адміністрація Дональда Трампа представила «мирний план» для України, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Ідея мирного плану з'явилася в розпал складної ситуації для України, коли країна зазнає масштабних атак і стикається з політичною кризою. Однак, навіть попри значні суперечності, Україна та Європа не можуть відкинути пропозицію Трампа повністю, оскільки це може ще більше погіршити відносини з США.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
