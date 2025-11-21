Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни атакували Запоріжжя та Одесу, ЗМІ повідомили нові подробиці «мирного плану» США, США та Україна зробили заяви на Радбезі ООН, у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

Обстріл Запоріжжя

20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі.

За попередніми даними, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місті. Після удару на місце події оперативно виїхали екстрені служби, включаючи піротехнічні розрахунки ДСНС, які проводять обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Атака на Одесу

У ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. Постраждали чотири людини. Одній з них допомога надана на місці.

Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога. Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях.

Подробиці «мирного плану» США

The Telegraph публікує всі позиції з плану, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Видання Sky News опублікувало аналіз, в якому йдеться про мирний план адміністрації Дональда Трампа, що складається з 28 пунктів і був розроблений без участі України та Європи.

Ідея мирного плану з'явилася в розпал складної ситуації для України, коли країна зазнає масштабних атак і стикається з політичною кризою. Однак, навіть попри значні суперечності, Україна та Європа не можуть відкинути пропозицію Трампа повністю, оскільки це може ще більше погіршити відносини з США.

Sky News зазначає, що хоч план і викликає обурення в Україні, він може стати важливим моментом для того, щоб ще раз спробувати переконати Трампа зупинити підтримку Кремля і натиснути на Володимира Путіна для припинення війни.

Радбез ООН

На засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів.

Своєю чергою постійний представник США Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії та розширити постачання зброї для Збройних сил України, якщо Москва не погодиться на припинення вогню та початок змістовних мирних переговорів. Волтц підкреслив, що Вашингтон вважає критично важливим, аби обидві сторони погодилися на припинення вогню.

У Тернополі зросла кількість жертв

У Тернополі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей.