Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни атакували Запоріжжя та Одесу, ЗМІ повідомили нові подробиці «мирного плану» США, США та Україна зробили заяви на Радбезі ООН, у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

Обстріл Запоріжжя

20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. 

За попередніми даними, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місті. Після удару на місце події оперативно виїхали екстрені служби, включаючи піротехнічні розрахунки ДСНС, які проводять обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. 

Атака на Одесу

У ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. Постраждали чотири людини. Одній з них допомога надана на місці.

Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога. Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях.

Подробиці «мирного плану» США

The Telegraph публікує всі позиції з плану, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни. 

Видання Sky News опублікувало аналіз, в якому йдеться про мирний план адміністрації Дональда Трампа, що складається з 28 пунктів і був розроблений без участі України та Європи.

Ідея мирного плану з'явилася в розпал складної ситуації для України, коли країна зазнає масштабних атак і стикається з політичною кризою. Однак, навіть попри значні суперечності, Україна та Європа не можуть відкинути пропозицію Трампа повністю, оскільки це може ще більше погіршити відносини з США.

Sky News зазначає, що хоч план і викликає обурення в Україні, він може стати важливим моментом для того, щоб ще раз спробувати переконати Трампа зупинити підтримку Кремля і натиснути на Володимира Путіна для припинення війни.

Радбез ООН

На засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів.

Своєю чергою постійний представник США Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії та розширити постачання зброї для Збройних сил України, якщо Москва не погодиться на припинення вогню та початок змістовних мирних переговорів. Волтц підкреслив, що Вашингтон вважає критично важливим, аби обидві сторони погодилися на припинення вогню.

У Тернополі зросла кількість жертв

У Тернополі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей. 

Теги: Запоріжжя Москва Вашингтон окуповані території Україна рятувальники Радбез ООН обстріл Європа санкції окупанти обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
25 жовтня, 06:26
Противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки
Військово-Морські Сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за жовтень
1 листопада, 09:52
Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
1 листопада, 03:01
Окупанти атакували Запоріжжя
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
6 листопада, 05:51
РФ використовує обладнання з Японії та Китаю для виробництва КАБів і ракет
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
17 листопада, 13:48
Кучма розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу
Кучма пояснив, чи можна було спинити Путіна 2022 року
1 листопада, 18:15
Іноді здавалося, що Трамп заплющив очі, а часом йому було важко тримати їх відкритими
Білий дім пояснив зображення, на яких Трамп «спить» під час офіційного заходу
9 листопада, 16:59

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua