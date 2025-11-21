США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями

США закликали світ підтримати тиск на Росію заради припинення вогню в Україні

На засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник США Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії та розширити постачання зброї для Збройних сил України, якщо Москва не погодиться на припинення вогню та початок змістовних мирних переговорів, пише «Главком».

«Ми можемо накласти додаткові економічні санкції, якщо Росія надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню, а також продовжимо надавати зброю для оборони України», – наголосив представник США.

Волтц підкреслив, що Вашингтон вважає критично важливим, аби обидві сторони погодилися на припинення вогню.

«Дипломатія – це єдиний шлях до тривалого та справедливого миру», – додав він.

Американський дипломат також звернув увагу Радбезу на питання вивезених та незаконно утримуваних Росією українських дітей, підкресливши, що США продовжать наполягати на їх поверненні.

Волтц закликав міжнародну спільноту приєднатися до зусиль щодо зупинення війни: «Ми просимо всі держави-члени ООН приєднатися до нас у підтримці цих зусиль із закликом до припинення вогню і закінчення цієї війни».

Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до змістовних переговорів для завершення війни, але її червоні лінії чіткі й непорушні. Виступаючи на засіданні, дипломатка наголосила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, не погодиться на обмеження свого права на самооборону та вибір союзів