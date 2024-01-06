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У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

РФ має на меті виснажити українські ресурси протягом зими та зруйнувати енергопостачання

У Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє місцеве видання Rheinische Post із посиланням на коментарі політиків. 

Зазначається, що російська армія продовжує наносити масовані удари по Україні. За думкою експертів, РФ має на меті виснажити українські ресурси протягом зими та зруйнувати енергопостачання.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна не обов’язково «залишиться позаду» у війні. Але передумовою стійкості держави є продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи.

Політикиня від «Вільної демократичної партії» закликала «не боятися власної мужності». За її словами, Україні треба надати більше боєприпасів, запчастин до танків Leopard 2, але, у першу чергу, ракети Taurus. Останнє ФРН «повинна нарешті» зробити, щоб завдати шкоди російській логістиці.

Речниця з оборонної політики від «Зелених» у парламенті Німеччини Сара Нанні також вважає необхідною поставку Україні Taurus. Вона переконана: така допомога вже «давно назріла». Також, на думку депутатки, владі варто розглянути можливість додаткової підтримки в посиленні української протиповітряної оборони.

Представник партії «Християнсько-демократичний союз» Родеріх Кізеветтер заявив, що недостатність постачання високоточної зброї для ЗСУ дозволить російській армії посилити себе та свої логістичні шляхи. Він наголосив: «Росія вважає себе зміцненою слабкістю Заходу».

Кізеветтер додав, що Taurus є важливим, оскільки ця система дуже ефективна і дозволяє знищити логістичні структури та командування далеко за лінією фронту. Зокрема, депутат заговорив про знищення Керченського мосту, що перешкодить Росії здійснювати поставки через Крим.

Як зазначає видання Rheinische Post, гучнішими будуть подібні заклики від представників німецької влади, що більшими будуть страждання України, тим сильнішим ставатиме тиск на Шольца змінити думку щодо надання ракет Taurus великої дальності.

Раніше повідомлялося, що німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. 

Нагадаємо, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

Теги: зброя Німеччина Україна армія експорт росія

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