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Зеленський привітав Туска з призначенням та запросив в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський привітав Туска з призначенням та запросив в Україну
Володимир Зеленський та Дональд Туск
фото: Офіс Президента

Зеленський: «З новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі»

Президент України під час перебування з офіційним візитом в Осло провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

«Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин», – написав президент.

Він зазначив, що напередодні засідання Європейської ради вони обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти.

«Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща. Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі», – наголосив Зеленський.

Президент також запросив Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. 

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС. 

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Україна Дональд Туск президент

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