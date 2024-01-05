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Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США
Українці повернули близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останніх кількох тижнів ЗСУ продовжують досягати успіхів на полю бою

Державний департамент США допускає, що ситуація на полі бою в Україні може змінитися, але стверджує, що Росія програла – Володимир Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети. Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, повідомляє Радіо Свобода.

«Цілком зрозуміло, що Росія зазнала невдачі. Ми не оцінюємо, що вони збираються захопити Київ. Він (Путін. – ред.) не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка розбудовує свою економіку, розбудовує свою армію. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати їх підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить. Але зрештою ми віримо, що Путін не досяг – не тільки не досяг, але й не досягне своїх кінцевих цілей», – сказав Міллер.

У Держдепі США не вважають, що війна в Україні зараз складається на користь Росії. Міллер нагадав, що люди часто забувають, якою насправді була мета Путіна – тотальне захоплення України.

«Україна не тільки змогла запобігти цьому. Зараз усі сприймають це як належне, але це не виглядало як вирішене питання на початку цієї війни. Їм вдалося повернути близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І навіть протягом останніх кількох тижнів вони (українці) продовжують досягати успіхів на полю бою», – додав речник Держдепу США.

Нагадаємо, триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Генштаб ЗСУ повідомляє про відбиття російських атак практично на всіх напрямках фронту. Крім того, в останні дні Москва посилила масовані атаки по Україні як з застосування ракет різних типів, так і безпілотників.

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Теги: війна росія Україна путін США

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