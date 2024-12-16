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Республіканці завершили висування кандидатів на керівні посади в Палаті представників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Республіканці завершили висування кандидатів на керівні посади в Палаті представників
Керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі
фото з відкритих джерел

Вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року

Республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).

Відповідно, кандидатом на посаду спікера Палати представників обрали чинного спікера Майкла Джонсона. Вибори на посаду мають пройти 3 січня 2025 року.

Лідером республіканської більшості переобрали Стівена Скаліза (Луїзіана), його заступником – Тома Еммера (Міннесота). ⁠Головою конференції Республіканської партії стає Ліза МакКлейн (Мічиган), головою Національного комітету – Річард Хадсон (Північна Кароліна).

Кандидатури, які висунуто на керівні посади у комітетах Палати представників:

  • ⁠Комітет з питань сільського господарства – Гленн Томпсон (Пенсильванія);
  • ⁠Комітет з питань асигнувань – Том Коул (Оклахома);
  • ⁠Комітет у справах збройних сил – Майк Роджерс (Алабама);
  • ⁠Бюджетний комітет – Джоді Аррінгтон (Техас);
  • ⁠Комітет з питань освіти і трудових ресурсів  –  Тім Волберг (Мічиган);
  • ⁠Комітет з питань енергетики і торгівлі – Бретт Гатрі (Кентуккі);
  • ⁠Комітет з питань фінансових послуг – Френч Хілл (Арканзас);
  • ⁠Комітет із закордонних справ – Браян Маст (Флорида);
  • ⁠Комітет з питань внутрішньої безпеки – Марк Грін (Теннессі);
  • ⁠Юридичний комітет – Джим Джордан (Огайо);
  • ⁠Комітет з питань природних ресурсів – Брюс Вестерман (Арканзас);
  • ⁠Комітет з питань нагляду і підзвітності – Джеймс Комер (Кентуккі);
  • ⁠Комітет з питань науки, космосу і технологій – Брайан Бабін (Техас);
  • ⁠Комітет з питань малого бізнесу – Роджер Вільямс (Техас);
  • ⁠Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Сем Грейвс (Міссурі);
  • ⁠Комітет у справах ветеранів – Майк Бост (Іллінойс);
  • ⁠Комітет з питань шляхів та засобів – Джейсон Сміт (Міссурі).

Як зазначила Маркарова, що вибори спікера та формальні призначення голів комітетів відбудуться в січні 2025 року. «Однак ми вже зараз продовжуємо активно співпрацювати з колегами», – каже посол.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс.

Як повідомлялося, мільярдер Ілон Маск заявив, що Сполучені Штати чекають на великі неприємності, якщо керівництву країни не вдасться скоротити дефіцит бюджету.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.

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Теги: США посол Оксана Маркарова вибори у США

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