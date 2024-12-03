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Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на виборах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на виборах
Дональд Трамп їде на відкриття Собору Паризької Богоматері
фото з відкритих джерел

Візит новообраного президента США до Франції відбудеться 7 грудня

Нообраний президент США Дональд Трамп планує здійснити свою першу закордонну поїздку після перемоги на виборах. Він відвідає знаменитий Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) у Франції після реконструкції через пожежу. Про це пише The New York Times.

Відкриття має відбутися у суботу, 7 грудня.

Сам Трамп похвалив президента Франції Еммануеля Макрона за «чудову роботу, яка гарантує, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше» та заявив, що для нього буде честю відвідати цю чудову та історичну будівлю.

Водночас видання зазначає, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

До словам, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

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Теги: Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон Париж собор США

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