Маск прогнозує для США великі проблеми

Маск продовжує наголошувати на тому, що США потрібні термінові зміни

Маск наголосив на необхідності заходів щодо скорочення дефіциту бюджету у США

Сполучені Штати чекають на великі неприємності, якщо керівництву країни не вдасться скоротити дефіцит бюджету. Про це заявив мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х.

«Якщо не вжити заходів щодо скорочення дефіциту, у Америки будуть серйозні проблеми. Це не відрізняється від становища людини, яка влізла в занадто великі борги», – написав він.

Yes, if action is not taken to curb the deficit, America is in deep trouble.



No different than a person who gets into too much debt. https://t.co/HxBHWhcjgH — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024

Очікується, що Маск разом із Вівеком Рамасвамі в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа очолить нове відомство щодо підвищення ефективності уряду.

Раніше Мінфін США повідомив, що дефіцит американського бюджету у 2024 фінансовому році становив 1.83 трлн доларів, що на 138 млрд доларів більше, ніж у 2023 фінансовому році.

До слова, усього 1% американських держслужбовців приходить на роботу усі п'ять днів на тиждень, звернув увагу на проблему підприємець Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на опубліковані дані сенатського звіту про статистику відвідування серед чиновників у США.