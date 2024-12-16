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Маск прогнозує для США великі проблеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск прогнозує для США великі проблеми
Маск продовжує наголошувати на тому, що США потрібні термінові зміни
фото із відкритих джерел

 Маск наголосив на необхідності заходів щодо скорочення дефіциту бюджету у США

Сполучені Штати чекають на великі неприємності, якщо керівництву країни не вдасться скоротити дефіцит бюджету. Про це заявив мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х.

«Якщо не вжити заходів щодо скорочення дефіциту, у Америки будуть серйозні проблеми. Це не відрізняється від становища людини, яка влізла в занадто великі борги», – написав він.

Очікується, що Маск разом із Вівеком Рамасвамі в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа очолить нове відомство щодо підвищення ефективності уряду.

Раніше Мінфін США повідомив, що дефіцит американського бюджету у 2024 фінансовому році становив 1.83 трлн доларів, що на 138 млрд доларів більше, ніж у 2023 фінансовому році.

До слова, усього 1% американських держслужбовців приходить на роботу усі п'ять днів на тиждень, звернув увагу на проблему підприємець Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на опубліковані дані сенатського звіту про статистику відвідування серед чиновників у США.

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Теги: Ілон Маск бізнесмен соцмережі економіка США політика

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