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Трамп призначить керівника своєї соцмережі Truth Social головою ради з розвідки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп призначить керівника своєї соцмережі Truth Social головою ради з розвідки
Трапм заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першого терміну президентства
фото з відкритих джерел

«Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації «Росія, Росія, Росія»

Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс. Про це повідомляє Reuters.

Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час його першого терміну президентства в Білому домі, залишатиметься генеральним директором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

«Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації «Росія, Росія, Росія», щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США», – зазначив Трамп.

Зазначимо, Нуньєс – американський політик, представник Каліфорнії у палаті представників США з 2003 до 2022 року (голова Комітету з розвідки Палати з 2015 до 2019, член Комітету з розвідки з 2019 до 2022 року). Член Республіканської партії.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Окрім того, майбутній президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США. 

Також Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. 

До слова, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

А зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

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Теги: росія Дональд Трамп партії прокурор рекорд президент соцмережі США

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