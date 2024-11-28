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Кандидати Трампа на посади міністрів стали мішенями для погроз – Associated Press

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кандидати Трампа на посади міністрів стали мішенями для погроз – Associated Press
Лорі Чавес-Деремер, Лі Зелдін і Еліс Стефанік були серед тих, кому погрожували
фото із відкритих джерел

ФБР стверджує, що відразу кілька майбутніх обранців з адміністрації Трампа отримували погрози замахів на життя

Декільком кандидатам обраного президента США Дональда Трампа на посади міністрів загрожували замахом на життя. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на прессекретаря виборчого штабу Трампа Керолайн Лівітт.

«Кілька кандидатів у кабінет президента Трампа та призначенців адміністрації зазнали жорстоких загроз їх життю та життю їхніх близьких», – заявила Лівітт.

Прессекретар додала, що погрози варіювалися від застосування вибухових пристроїв до сваттингу (swatting, від абревіатури SWAT, – «Главком») – виклику екстрених служб, зокрема і озброєних військових, до будинків кандидатів під хибним приводом. Лівітт подякувала правоохоронним органам США за швидке реагування на загрози та забезпечення безпеки команди Трампа.

Зокрема обрана Трампом на посаду посла США в Організації Об’єднаних Націй, конгресменка Еліс Стефанік сказала в заяві, що вона та її чоловік дізналися про загрозу вибуху в їхньому домі під час їхньої подорожі з Вашингтона до північної частини штату Нью-Йорк.

Раніше у США було арештовано чоловіка, який погрожував убити Трампа та його родину.Федеральна влада США заарештувала жителя Арізони Мануеля Тамайо-Торреса після того, як він, ймовірно, розмістив в інтернеті відеоролики з погрозами на адресу обраного президента Дональда Трампа та його родини.У обвинувальних документах Трамп згадується як «особа 1» при цьому йдеться, що Тамайо-Торрес робив «розпливчасті, але прямі погрози» на його адресу.

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Теги: погрози чоловік вибори у США політика Дональд Трамп США

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