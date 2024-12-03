Ізраїльський дипломат пояснив, чому в його країні нема проблем з мобілізацією

Посол Михаель Бродський: «У нас в армії служать усі. І престижним вважається служити саме у бойових частинах»

В Ізраїлі військова служба є обов’язковою для всіх громадян, включно із дітьми високопосадовців, що створює в суспільстві єдині стандарти та високу мотивацію. Про це заявив в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«У нас в армії служать усі. І престижним вважається служити саме у бойових частинах, в елітних частинах. Це може бути спецназ, флот, військово-повітряні сили… І часто буває так, що діти високопосадовців гинуть на війні чи при виконанні контртерористичних заходів. Думаю, саме такі випадки впливають на мотивацію населення, бо подвійних стандартів у нас немає і неможливо дати комусь хабар та «відмазатися» від армії», – розповів посол.

Михаель Бродський зауважив, що після завершення школи, у 18 років, майже всі випускники йдуть служити в армію. Він розповів, що хлопці служать два роки і вісім місяців, дівчата – рік і вісім місяців.

«Є й винятки – як правило, вони стосуються релігійних мотивів: служити не йдуть ортодоксальні євреї та арабське населення країни. А ті спеціалісти, в яких армія особливо зацікавлена, мають можливість завершити освіту та вже потім служити за отриманим фахом», – сказав дипломат.

Посол зазначив, що в Ізраїлі є закон, який дозволяє відмовитися від служби за релігійними мотивами: «В Ізраїлі є закон, який це (відмовитися від служби, – «Главком») дозволяє і довкола якого зараз ведуться бурхливі суперечки. Багато хто вважає несправедливим, що люди, які ведуть ортодоксальний спосіб життя, присвячують себе релігії, ухиляються від служби. При цьому частина ультраортодоксів все ж іде служити, але більшість з них армії уникають. Хоча обов’язок служити має торкатися усіх – так вважають ті, хто критикує цей закон».

Хлопці та дівчата, які йдуть служити після школи, отримують в армії зарплату. За словами посла, вона невелика, $300-400 на місяць.

«При цьому армія дуже ефективно переймається соціальними проблемами солдатів. Наприклад, якщо новобранець живе сам (якщо він сирота або батьки живуть за кордоном), армія надає йому житло або оплачує оренду. Армія також допомагає фінансово тим, хто цього потребує. Для цього є соціальна служба, яка вирішує ці питання і займається кожним солдатом», – додав Бродський.

Дипломат також розповів про службу своїх трьох синів: «молодший пішов нещодавно, старший відслужив на флоті, на підводному човні – його служба тривала довго, чотири з половиною роки, а середній був у спецназі та отримав поранення у Газі».

Бродський зауважив, що його середній син переніс операції та наразі почувається краще.

«Зараз йому набагато краще. Він був важко поранений у Газі, а двоє його товаришів загинули. І це стало важким випробуванням як для сина, так і для нас – його родини. Зараз він завершив службу в армії та збирається разом із друзями їхати до Південної Америки. У нас так прийнято – колишні солдати їдуть перепочити та розвіятися після важкої служби, хоча забути про ситуацію в Ізраїлі, звісно, не є реальним», – сказав дипломат.

Нагадаємо, що після терактів ХАМАС та початку операції в Секторі Газа загинуло багато резервістів, які залучалися до армійських лав, тому зараз суспільство обговорює створення професійної армії. Про це в інтерв’ю розповів «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, виявилося, що резервістська система в Ізраїлі не дуже якісно працює і серед загиблих в Секторі Газа багато резервістів, які просто втратили певні навички.